El ejercicio estrella de Kika Silva para mantenerse saludable y no subir de peso

La candidata a reina de Viña se sinceró.

Encumbrada como la flamante candidata a reina de Viña del Mar por Canal 13 está Kika Silva. Y es que la panelista de “Bienvenidos” no lo pensó dos veces y aceptó el desafío de representar con todo al ex canal del angelito.

Y si bien tiene talento de sobra para llevarse la corona, lo cierto es que hay un tema que la complica: la comida. Según señaló a Biut, tiene una relación de amor y odio con la comida, indicando que “me preocupo harto del tema físico porque es mi tema. Me cuesta mucho. No soy una persona que no engorda, soy una persona que sube y baja muy rápido, entonces sé que me tengo que cuidar. Por eso hago mucho deporte y peleo constantemente conmigo onda ‘cuídate, cuídate’”.

Además, indica que “soy muy golosa. Goloseo con todo, ese es el problema, me gusta lo dulce y lo salado. Y no es sólo comida chatarra, la comida saludable igual la como en grandes cantidades. Y ese es el rollo, que uno tiene que comer porciones. Si me desbando engordo altiro, una semana puedo estar muy chupada y otra full retención de líquido”.

Sin embargo, para mantener la línea asegura que es fanática del deporte. “Hago harto deporte. En la semana voy al gimnasio con personal, el fin de semana me meto a la moto, ando en bici, y además boxeo con el Sensei Farías en Body Palace. Me gusta harto, porque el boxeo es un excelente aeróbico, te descargai, es motivante, entretenido y empodera a las mujeres. Yo lo recomiendo” finalizó.

