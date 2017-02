Con preparado baile “Bienvenidos” oficializó candidatura a reina de Kika Silva a Viña

¿Ganará?

Bajo el slogan “Rica, sencilla y angelical, Kika reina del Festival”, Martín Cárcamo hizo oficial la mañana de este miércoles la candidatura a reina del Festival de Viña del Mar de la panelista de “Bienvenidos”, Kika Silva, quien se suma a esta carrera en representación de Canal 13.

Con un sexy baile donde la joven apareció con un ajustado body de color negro, y acompañada de su generalísimo Nacho Pop, la otrora deportista hizo gala de sus condiciones para adjudicarse este 2017 el cetro viñamarino y suceder a Nicole “Luli” Moreno, la última soberana.

“Está difícil, el mío (piscinazo) tendría que ser demasiado sorprendente, o sea muy complejo, hay un trabajo muy grande por detrás y un equipo gigante, por esto también me motivé. Esta es la segunda patita de haber aceptado, que noté que tanto como mis compañeros, como el equipo estaba motivado y me está apoyando, así que eso también me hizo sentir más segura”, confidenció Kika en medio tras su perfomance.