Ex princesa de “Amor Ciego” enfrenta complejo momento en su nuevo hogar

Está al borde de ser calificada como una persona “no grata”.

Muy molestos se encuentran los habitantes de Porvenir, ubicada al extremo sur de nuestro país, tras el arribo de Jennifer Contardo – la recordada princesa del dating show de Canal 13, “Amor Ciego” – quien es acusada de dejar mal puesto el nombre de la ciudad a través de los medios de comunicación.

Sucede que Contardo se encuentra viviendo en la extrema localidad hace un tiempo, producto del traslado de su esposo, el Teniente de la Armada Cristián Rojas, quien actualmente se desempeña como máxima autoridad naval y representante de la Armada en la Provincia de Tierra del Fuego. Y producto de esto es que Jennifer ha sido entrevistada en distintas ocasiones por la prensa, donde ha señalado frases como, “Acá uno vive con lo justo y necesario”; “Unos vecinos nos dijeron que no podemos dejar abiertas las puertas de los autos porque el viento las saca” y “Los lunes llega una barcaza con frutas y verduras que venden en los negocios de acá pero son bien caras”.

Además de detallar que se quedó sin extensiones en su pelo pues, “El viento me las volaba, me las tuve que sacar. Yo misma me corté una melena en la casa”. Dichos que no tienen contentos a los habitantes de Porvenir, quienes aseguran que la joven está dejando mal parada a una localidad que es bellísima, que merece respeto y donde sí hay muchas cosas para entretenerse y abastecerse.