La dura respuesta de Victor Hugo Castañeda a Gastón Fernández tras seria acusación del volante

El ex entrenador de los azules salió al paso de las acusaciones de “La Gata” y fiel a su estilo, no se guardó su respuesta.

Gastón Fernández prendió la mecha. El volante de Universidad de Chile comenzó a quemar el rancho azul tras sostener que Victor Hugo Castañeda era el responsable de su distanciamiento con la barra de la ‘U’.

Esto, porque el ex entrenador de los azules en su momento lo acusó (a Fernández) de falta de actitud en el superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo en el Estadio Monumental: “no tengo dudas de que el cambio del hincha para conmigo fue por las declaraciones de Castañeda. Hasta ese momento no había sentido las cosas de otra manera, ahí las cosas empezaron a cambiar”, sostuvo el argentino.

Ante aquello, el ex jugador azul salió al paso de los comentarios de Fernández y en conversación con La Tercera, expuso que: “no me interesa lo que diga la “Gata”. Tendría que ver el contexto, por qué lo dijo. Pero, sabe, no me interesa lo que diga Fernández”, lanzó el DT.