Manuel Pellegrini: “Puedo aportar mucho a mi país sin ser seleccionador puro”

El DT chileno, que sigue su carrera en China, dijo sentirse no interesado por el trabajo en la Selección Chilena. Analizó a Sampaoli y habló de su “fortuna”.

En una extensa charla con el sitio Marca de España, Manuel Pellegrini conversó respecto a la posibilidad de arriba algún día a la Selección Chilena, analizó el trabajo de Jorge Sampaoli en Europa y como vive sus días en el fútbol chino.

Precisamente sobre su nueva aventura asiática partió comentando que “me fueron a buscar de forma expresa a Chile y me motivó el proyecto del club. No tenía un club europeo que me llenara entonces y me vine. Obviamente, tengo la suerte de estar bien pagado, pero incluso si cumplo mi contrato aquí no tendré años para gastar lo que ganaré en China.”, sostuvo.

Sobre el trabajo de Sampaoli, Manuel Pellegrini confesó que “hablé con él hace unos pocos años. Vino a Mánchester, y le dije que era el momento adecuado de venir a Europa, que merecía la oportunidad. Me alegro mucho de su éxito, aunque está empezando”, sostuvo.

Y al finalizar, cerró la puerta, una vez más, a la Selección Chilena: “hay un problema: me gusta mucho el trabajo de campo, estar en la cancha todos los días, y no cada dos meses, como le pasa a un seleccionador. Le digo que puedo aportar mucho a mi país sin ser seleccionador puro, como director de selecciones, por ejemplo”, cerró.