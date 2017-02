Polémica causó entrevista de presidenta del PRI: Sus opiniones generaron repudio en redes sociales

Las reacciones fueron inmediatas.

La presidenta del PRI, Alejandra Bravo, se convirtió en Trendic Topic la tarde de este miércoles tras referirse a la homosexualidad en una entrevista donde también habló de diversos temas de la contingencia nacional, como el viaje de Gabriel Boric en una embarcación de la Armada.

Al ser consultada por El Dínamo ¿Cómo le enseñarías a un niño qué es ser homosexual?, la líder del partido de Chile Vamos manifestó “le diría que un homosexual es alguien que nace con un cuerpo de hombre pero que siente como mujer. O una mujer que nace con vagina pero que siente como hombre”.

Además, sostuvo que “no me parece lógico que hoy en las escuelas haya profesores que les dicen a los niños que la sexualidad no se define hasta como los trece años. O sea, que antes puede ser un hombre que no se define. Por qué tienes que engañar a un niño que se siente niño desde que nace”.

Con respecto al viaje de Boric manifestó “Cometió un abuso y además es incoherente porque hizo un viaje de lujo. Me parece que estos jóvenes, tanto Boric como Jackson, no es que no tengan derecho a vacacionar en resorts elegantes o que hagan viajes familiares que cuestan mucha plata para poner una placa. Creo que es muy incoherente con lo que predican y no practican”.

Su entrevista generó un repudio generalizado en las redes sociales. “Qué vergüenza ser Alejandra bravo. Qué manera de hablar weas y lo peor es q se las cree”, “Como serán de estúpidas las declaraciones de Alejandra Bravo, que hasta lo que dijo Arenito me pareció más cuerdo” y “HILARANTE la entrevista de Alejandra Bravo . Lo peor es que son muchos y muchas los y las que piensan como ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Y bueh, la Alejandra Bravo se mete por los palos compitiendo por el trofeo del mas weon de Derecha, junto con Hasbun y el Rojo Edwards — El Claudio (@Rokero_loko) 15 de febrero de 2017

Se imaginan a Alejandra Bravo de vocera de gobierno de la derecha? Nos harían reír más q los martes de Merino o las piñericosas! — Patty Díaz (@rojinegra_) 15 de febrero de 2017

Declaraciones ignorantes d Alejandra Bravo incentivan ambiente de intolerancia y prejuicio contra grupo LGBTTQI, x tanto es discurso de odio — Felipe Allende (@HalunkeValnor) 15 de febrero de 2017

Si alguna vez se juntan en #TT Alejandra Bravo, Cathy Barriga, Gustavo Hasbún, Rojo Edwards y el pastor Soto, colapsaremos el espacio-tiempo — pablo meza (@mezato) 15 de febrero de 2017

Que vergüenza ser alejandra bravo. Que manera de hablar weas y lo peor es q se las cree — Gabriel (@Gabrielpobv) 15 de febrero de 2017

@elMabri_ @el_dinamo la ignorancia y estupidez no tiene límites con Alejandra Bravo — kata silva (@excolorina) 15 de febrero de 2017

Si yo fuera dirigente de Chile Vamos, echo cagando a Alejandra Bravo de la vocería después del mamarracho de entrevista que le publicaron. — Jorge Goldenberg S. (@JorgeGoldenberg) 15 de febrero de 2017

"Alejandra Bravo" @alebravoh oiga……déntrese pa dentro mejor……ya se transformó en TT — Patricio Sánchez (@PatoSanchez) 15 de febrero de 2017