Presidenta “Fundación Nuestros Hijos” sobre el cáncer infantil: “Es totalmente curable cuando se detecta a tiempo y con el tratamiento adecuado”

La doctora Marcela Zibueta además señaló los síntomas para detectar la enfermedad oportunamente.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, la doctora Marcela Zibueta, presidenta de la “Fundación Nuestros Hijos” que busca ayudar a los niños que sufren de cáncer infantil, habló sobre la enfermedad y los servicios que ofrece su entidad.

La profesional comenzó diciendo que “en los países desarrollados más del 84% el cáncer infantil es curable, siempre que haga un diagnóstico a tiempo y adecuado”.

La doctora no se quedó ahí y señaló los síntomas que puede presentar un niño que sufra de cáncer “hay que estar pendientes de los aumentos de volumen, es decir masas en distintas partes del cuerpo, en el cuello y abdomen especialmente, pero no cualquier masa hay que preocuparse cuando miden mas de 2 centímetros, o se le nota la guatita abultada, que no duele pero que crece”.

“Otros síntomas apuntan a una baja de peso repentina y rápida, en los más pequeños la pupila se pone blanca, a veces se puede presentar un dolor de cabeza intenso, que permanece días, que los despierta en la noche, que se asocia a los vómitos, algunos se presentan decaídos, retraídos y sin energías e incluso otros presentan un trastorno en la marcha con desequilibrio”, agregó.

La profesional expresó que existen 500 casos nuevos cada año de cáncer infantil y que actualmente se presentan mil niños en tratamiento pero reafirmó que “es totalmente curable cuando se detecta a tiempo y con el tratamiento adecuado”.

El trabajo de la “Fundación Nuestros Hijos” es notable, pues la doctora aludió que “hemos estado trabajando de la mano con servicios públicos de salud, aportando medicinas, catéteres, exámenes en la distintas etapas, tenemos escuelas en los hospitales para que no pierdan los estudios, una casa de acogida para recibir a los pacientes de provincias, vamos a inaugurar un centro de rehabilitación este año que ya se encuentra en marcha blanca”.

La profesional finalizó diciendo que “Chile es un país que tiene una política modelo en términos de cáncer infantil pero a las familias hay que darles un soporte adicional, para combatir los efectos secundarios”.