Alejandra Fosalba se luce en Brasil mostrando un marcado six pack ¡Regia!

¡Seca!

Está en su mejor momento. Y es que la actriz Alejandra Fosalba ha sorprendido a todos en redes sociales tras lucir un marcado six pack mientras disfrutaba de sus vacaciones en Brasil.

Pero ojo, que su escultural cuerpo no es por arte de magia, ya que la fashionista sigue una determinada rutina de entrenamientos también se cuida con las comidas. “Siempre he estado ligada al deporte, hago ejercicios tres veces a la semana, he estado en distintas cosas, estudié danza, fui al gimnasio y mil cosas más”.

Añadiendo que “ahora lo que estoy haciendo es una rutina especializada para mí. Lo hago en una plaza cerca de mi casa: camino 20 minutos con mis perros y cuando llego al lugar ya está mi personal trainer con cosas, como cajones, cuerdas y ejercicios que se le van ocurriendo y que según ella son lo que yo necesito o lo que yo le voy pidiendo. Entonces me hace un entrenamiento personalizado tres veces a la semana”, señaló la actriz hace algún tiempo a Mamás Bellas.

En cuanto a su dieta sostuvo reveló que “me cuido bastante pero porque hay cosas que no me gustan: no tomo nada de alcohol, tampoco fumo y no bebo bebidas gaseosas. El equilibrio es más que sacar comida de tu dieta, ya que estas angustian a la gente. Puedes comer de todo pero no todos los días. Hay comida chatarra que me gusta, como las papas fritas y los chocolates, pero no siempre me doy esos gustos”.

