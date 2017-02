El destape de Eliana Albasetti para reivindicar a la “mamá sexy”

¡No se guardó nada!

Se aburrió de las críticas. Y es que la argentina Eliana Albasetti decidió mostrar su molestia ante los comentarios que enjuiciaban a las madres que querían verse bien y lucir sexies.

Fue a través de Instagram donde con una destapada imagen, les tapó la boca a todas sus críticas, afirmando que una madre sí puede ser sensual y no tiene nada de malo. “El hecho de ser mamá no significa que una tenga que dejar de ser una mujer atractiva. Me molesta de sobremanera que al hacer una foto bonita con poca ropa me digan que “cómo puedo hacer eso teniendo una hija” o dando consejos sobre temas de maternidad. O que tan buena actriz puedo ser si siempre trabajé como Modelo, a pesar de estudiar y capacitarse” (sic), escribió.

Añade que “una es mil cosas a la vez!!! Entiendan!!! Por otro lado el cuerpo humano no tiene nada de malo, empecemos a ver las cosas de forma más natural”.

