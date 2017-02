Felipe Kast y dichos de Alejandra Bravo: “Evópoli no comparte en lo más mínimo el tono de sus declaraciones”

Asegura que hay que separar los temas.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el diputado Felipe Kast y candidato presidencial por Evópoli, respondió a los dichos entregados por Alejandra Bravo en El Dínamo sobre los homosexuales.

“Primero que todo hay que aclarar que Alejandra Bravo no habló como vocera de Chile Vamos, sino que habló a título personal”, sentenció el parlamentario, para luego detallar, “yo encuentro bastante desafortunadas sus declaraciones, donde básicamente incluso tienen unos conceptos bastante discriminatorios contra quienes tienen una orientación sexual distinta a la que ella dice favorecer”.

Kast es enfático en señalar que, “nosotros desde Evópoli creemos que es muy necesario que desde Chile Vamos tengamos mucho cuidado para no generar discriminaciones arbitrarias”, insistiendo sobre lo mismo, “Evópoli no comparte en lo más mínimo el tono de sus declaraciones. Me encantaría también que los otros partidos de Chile Vamos puedan también sumarse al rechazo de estas palabras”.