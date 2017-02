Vocero del movimiento de liberación homosexual y declaraciones de Alejandra Bravo: “Está cargada de ignorancia y prejuicios”

Polémica han provocado los dichos de la integrante del Partido Regionalista Independiente.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva”, Óscar Rementeria – vocero del movimiento de liberación homosexual – analizó en profundidad las declaraciones entregadas por la presidenta del PRI, Alejandra Bravo sobre la comunidad homosexual, donde lanzó frases como, “quizás sea una unión que ellos esperan que se llame matrimonio puede tener otro nombre. Podrían llamarse ‘homomomios’ o qué se yo”, y que han provocado una serie de reacciones.

“Yo leí la entrevista de ella y no podía creer precisamente lo que estaba expresando. Por un lado no sabía si era una persona homofóbica o por otro lado una magnánima ignorancia. Pero claramente lo que hizo ella fue retroceder la discusión pública en 60 años”, señala Óscar, agregando que es una entrevista, “que está cargada de ignorancia, cargada de prejuicios, que además plantea una especie de lucha entre los héterosexuales y homosexuales. Acá claramente estamos hablando de una persona que no entiendo qué está sucediendo alrededor de ella”.

Cabe señalar que tras las declaraciones de Bravo a El Dínamo, dio una posterior entrevista a CNN Chile, donde clarificó sus puntos, pero este hecho no “calmó las aguas” de acuerdo a lo que destaca el vocero del movimiento de liberación homosexual. “Yo vi las correcciones que ella trató hacer en CNN y la verdad es que son bastante pobres, aquí ella manifiesta una verdadera pobreza intelectual en relación a esta temática y por lo que vi en varios temas más”, argumentando, “no nos deja satisfechos para nada el intento de poder justificar lo que ella planteó en la entrevista del día de ayer”.

Cabe destacar que la presidenta del PRI es una de las candidata a la cámara baja por la comuna de Maipú, lo que para Rementería resulta insólito. “Hay que ser bien franco, a Alejandra Bravo no la conoce nadie, con suerte la conocen en la casa y esta es una forma que ella está utilizando para darse conocida mediáticamente y claramente no es la mejor forma. No se está posicionando como dirigente político, muy el contrario, se está posicionando como una persona que quiere competir en demencia con el Pastor Soto”, puntualiza.

Para insistir en su total rechazo a los dichos entregados por Bravo en los diversos medios, “todo el conjunto es una batería de indignación, de atropello, de faltas de respeto a la diversidad sexual. Por un lado ella no entiende lo que es la orientación sexual, lo confunde con la identidad de género diversa. Por otro lado, ella plantea que hay una pugna por una especie de dominio hegenómico entre heterosexuales y homosexuales, eso es lo más ridículo que hay. Así también ella habla de los niños, que quiere proteger a los niños y precisamente lo que hace es vulnerar la convención de derechos de los niños con sus declaraciones”, remató.