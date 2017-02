Insulza le mandó duro mensaje a Evo morales y a sus críticas a la democracia chilena

El ex agente chileno en La Haya se lanzó contra el mandatrio boliviano, asegurando que “si cambia su Constitución, incluso podría gobernar más años que la dictadura de Pinochet”.

La polémica generada por las fuertes declaraciones de Evo Morales continúa. Luego de que el mandatario boliviano cuestionara la democracia chilena por tener una Constitución aprobada durante la dictadura de Pinochet, fueron varios los que no se quedaron callados. Y uno de los reproches más duros vino de parte de José Miguel Insulza.

“Cuidado con sus críticas: si usted cambia su Constitución para reelegirse, podría gobernar más años de lo que duró la dictadura de Pinochet”, le dijo a Morales el ex agente chileno en La Haya. A través de su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial no se quedó callado frente a las críticas y aseguró que “la amistad entre chilenos y bolivianos no se construye con críticas”.

Presidente @evoespueblo: la amistad entre chilenos y bolivianos no se construye con agresiones… pic.twitter.com/ixDF9Z4SnX — José Miguel Insulza (@Insulza) February 16, 2017