Ronald Fuentes sobre Gastón Fernández: “Sé que seguirá acá, no lo duden”

En el Centro Deportivo Azul remecieron las declaraciones del volante y, según Ronald Fuentes, la decisión ya está tomada.

Gastón Fernández encendió un llama en el Centro Deportivo Azul, que la dirigencia de Universidad de Chile aún intenta apagar.

Las polémicas declaraciones de “la Gata”, dejaron ver su molestia y hastío con parte de la hinchada azul: “más de lo que se ve de mí no van a ver. Si no alcanza, en junio me tendré que ir o seguiré en el club”, dijo en conferencia de prensa.

De inmediato las alarmas de prendieron en el segundo piso del edificio principal del campo deportivo y tuvieron que salir al paso de las palabras del argentino. En declaraciones vertidas a La Tercera, Ronald Fuentes, Gerente Deportivo de Azul Azul comunicó la decisión.

“Tiene contrato vigente con el club. La idea es que pueda cumplir y terminar el contrato. Estamos contentos con él, en todo orden de cosas”, partió aseverando el ex defensor de los azules.

“Él es el más autocrítico de todos. Guillermo (Hoyos) está muy contento con su presencia, al igual que yo como gerente deportivo. En conversaciones diarias que tengo con el jugador sé el compromiso que tiene con la institución. Sé que seguirá acá, no lo duden. Gastón está muy contento y seguirá con nosotros hasta que termine su contrato”, cerró tajante Ronald Fuentes.