[VIDEO] El amenazante mensaje de Rubén Selman a Nicolás Peric que se volvió viral en redes sociales

El hoy comentarista en un web show de un conocido diario de circulación nacional tuvo un momento de locura y disparó contra el portero de los “itálicos”.

De un tiempo a esta parte, el ex árbitro Rubén Selman se las ha ingeniado para seguir en el ojo del huracán, pese a haberse retirado de la profesión hace ya varios años.

El ex juez FIFA del fútbol chileno es parte de la mesa de comentaristas del web show de La Tercera, pero además cuenta con un espacio propio llamado Liga de Selman dónde tiene carta abierta para analizar las tres jugadas más polémicas de la fecha.

En ella Selman disparó contra Nicolás Peric en duros términos: “Ahora es tiempo de analizar a un jugador irreverente, que ha dicho y hecho lo que quiere, ¿por qué? porque ustedes los árbitros de hoy día no tienen los huevos, no tienen los cojones, no tienen la actitud, no tienen nada para tomar decisiones importantes y sancionar a un jugador que ha dicho de todo en contra de los árbitros”, partió aseverando.

“¿Hasta cuándo Peric haces y dices lo que quieres? El comité de disciplina debe tomar decisiones importantes contra un jugador que ha sido de verdad irrespetuoso con todo el mundo”, agregó el ex juez.

Y para cerrar con “lujo”, va a la cámara y le dice al portero: “Peric, ¿me lo habrías dicho a mi? ¿me lo habrías dicho a mi? (en un tono y expresión amenazante)… a mi no me haces nada eso, ¿te acuerdas o no?, vale amigo”.

MIRA LAS IMÁGENES ACÁ / Saltar al minuto 02:50