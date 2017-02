Ángelo Sagal: “Me tuve que ir de Colo Colo porque me dijoeron que era chico y muy flaco”

El ariete, campeón con Chile de la China Cup, sostuvo que en el Estadio Monumental de frentón no lo quisieron y que busca recalar en el CDA.

En uno de los encuentros importantes de la fecha 3 del Clausura 2017, en el CAP de Talcahuano se enfrentarán Huachipato y Universidad de Chile, ambos con la misión de seguir a la caza del líder Colo Colo.

En la previa del duelo entre “acereros” y azules, una de las grandes figuras del fútbol chileno, que estuvo cerca de llegar a la ‘U’ y Colo Colo, Ángelo Sagal, conversó con La Tercera, y confesó algunas cosas referentes a los dos grandes del país.

“Me tuvo Jaime Vera y después Fernando Astengo, pero él me dijo que era chico y muy flaco y que no iba a quedar en el club. Estuve a una semana de quedarme, incluso Juan Gutiérrez me había pedido los papeles para el colegio. Estaba en una pensión que me puso Colo Colo”, comentó respecto al porque se tuvo que ir de Macul cuando era cadete.

“Mi papá me llamó diciéndome que aprovechara esa oportunidad, pero yo dije: ‘no, ya me dijeron que no; me voy’. Me dolió. De esa generación, hoy Juan Delgado está en España, Claudio Baeza sigue en Colo Colo y Jorge Troncoso está en UdeC. Quería quedarme en Colo Colo por ser un equipo grande y todo lo que significa, pero no bajé los brazos”, agregó el hoy delantero de Huachipato.

Respecto a su frustrada llegada a Universidad de Chile, Sagal comentó que “hasta lo que supe yo, la oferta de la U fue rechazada, pero era conversable. Eso sí, quedando una semana para el inicio del campeonato, pedí que no siguieran con las negociaciones. Quería sólo enfocarme en Huachipato”, cerró.