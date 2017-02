El osado cambio de look que Angie Jibaja se hizo en “Doble Tentación”

¡La actriz se atrevió!

Una vez más Angie Jibaja vuelve a sorprender en “Doble Tentación”, y es que si la actriz es conocida por sus constantes ataques de celos al interior del encierro, esta vez fue otro el motivo por el que llamó la atención de los telespectadores.

La peruana no lo pensó dos veces y decidió atreverse con un osado cambio de look con el fin de tener una nueva apariencia. Si bien Oriana le decía que no lo hiciera y que se iba a arrepentir después, lo cierto es que Angie quedó fascinada con su osado color.

Y es que la actriz tiñó sus puntas de color fucsia, una tendencia que llegó con fuerza a nuestro país y que les viene a todas… Y lo mejor, es que puedes utilizar el color que más te guste.

