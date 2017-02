Evelyn Matthei defiende el uso de drones y responde a quienes la critican por la medida

La alcaldesa de Providencia sostuvo que son “3 drones y queremos que estén durante este primer semestre”.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se refirió a la nueva medida que implementará en la comuna con el fin de resguardar la seguridad de los habitantes: el uso de drones.

La edil se refirió a las reacciones que ha causado la medida, señalando que “lo que yo he visto es que el público adhirió, la ciudadanía en general está tan hastiada que lo que están pidiendo a gritos es que se use toda la tecnología disponible, así que las reacciones en contra han sido de gente minoritaria”.

Además, la alcaldesa sostuvo que una de las zonas en las que quiere utilizar los drones es en el Parque Bustamante, ya que, según precisó, hay grupos que se han ido apoderando del lugar, “empiezan a hacer prostitución, los vecinos me dicen que todas la mañanas deben barrer fecas. Mucha gente no se atreve a cruzar el parque en la noche porque es peligroso. Hemos tenido situaciones bastante complejas. Recordemos que estos drones tienen visión nocturna, pero de día en el parque Bustamante se trafica droga y hay bandas que la podemos grabar, queremos resguardar todo Providencia”.

En cuanto a la privacidad de las personas, Matthei indicó que “lo importante es que en general el vuelo del dron va a estar programando, es decir a esta hora quiero que este en un lugar. Hay un operador y las imágenes salen simultáneamente en carabineros”, por lo que sería casi imposible que se viole la privacidad.

Asimismo, la alcaldesa se refirió a las críticas del concejal Pablo Jaeger, quien catalogó la medida como peligrosa y efectista. “Si lo está usando Estados Unidos de manera cada vez más usual me imagino que es porque le resulta, pero ese concejal se opone a todo”, sostuvo.

Consultada sobre otro tema, si debe llevar la UDI candidato propio, fue tajante en precisar que “son decisiones que tienen que tomar la UDI. La verdad no tengo muchas ganas de meterme, lo único que dio es ¿A quién tienen?, ¿A quién van a llevar? ¿Me corresponde llevar? Así que esa es la única pregunta que hago, pero el resto no es mi decisión, no me compete. Estoy bastante alejada de todo”.