Bárbara Rebolledo desclasifica encuentro de Kenita Larraín y Luis Miguel en las islas Turcos y Caicos

Una particular historia de amor.

El año 2009 una borrosa fotografía de Kenita Larraín junto al astro mexicano Luis Miguel en las islas Turcos y Caicos, cerca de Bahamas, dio la vuelta al mundo. Mientras la modelo declaraba que efectivamente conocía al cantante, muchos dudaron de ella y calificaron este hecho como un tongo. Sin embargo, a ocho años de este hecho, Bárbara Rebolledo en su vitrina de “La Mañana de CHV” – donde está reemplazando a Carolina de Moras – confirmó este encuentro, revelando de paso desconocidos y románticos detalles.

“Yo me fui de luna de miel a Turcos y Caicos. Estaba yo ahí, y de repente, con mi maridito, vamos al casino. Fuimos al casino, a servirnos algo. De repente llega alguien de la administración y me dice ‘¿ustedes son chilenos?’. ‘Sí’. ‘Bueno, ¿y son todas las mujeres así como usted, entonces?’. Yo estaba recién casada, me había emperifollado, con la guata pa dentro, todas las cosas cuando está recién casada”, comenzó a relatar ante la sorpresa de sus compañeros.

Y prosiguió, “la cosa es que me dice: ‘Es que acá hay una chilena que nos ha dejado embobados’. Yo dije ‘pero si es la primera vez que vengo’ (risas). Yo no comprendía la situación. “Me dice: ‘Es que acá está… No sé si lo ubica, a un cantante, a Luis Miguel’. ‘Sí’. Y ahí yo empiezo como a… ‘¿Y con quién andaba Luis Miguel?’. ‘Bueno, por eso digo con una chilena estupenda, encantadora, rubia, ojos azules. Muy enamorados, muy coquetos, muy de cerca. Nosotros queríamos fotografiarlos, pero el staff de él no los permitía’”. Ante esto la animadora aseguró que en medio de su luna de miel salió todo su espíritu de periodista y comenzó a reportear la información.

Tras días de preguntas en hoteles, turistas y lugares varios concluyó, “hay una parte importante de latinos en este lugar y todos decían que habían visto a Luis Miguel, el problema fue cuando me dijeron que no era la primera vez que iba. Con otras había ido también. Pero de que estuvo con Kenita, que fue con Kenita; que poluló y caminó por las playas, es verdad. Yo no los vi, pero es lo que me dijeron y es lo que yo reportié. Así que ella de verdad conoce a Luis Miguel, lo conoce”.