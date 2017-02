Las palabras que “Intrusos” de La Red le dedicó a “SQP” tras salir de la pantalla

Emoción a mil.

Por años “Intrusos” y “SQP” pelearon por el rating, pero ahora esto se acabo pues este viernes 17 el programa que conduce Andrés Caniluef y Nacho Gutiérrez tuvo su adiós definitivo de la pantalla chica. Un tema que no pasó desapercibido por la competencia, quienes le dedicaron varios minutos a su ahora ex competencia.}

Cabe recordar que Jennifer Warner, Alejandra Valle y Claudia Schmitd trabajaron en “SQP”, por lo mismo no tuvieron reparos en hacer púbico su pesar por la medida tomada por Chilevisión. “Son decisiones las que uno no tiene mucho que hacer”, partió diciendo Alejandra, quien agregó, “SQP fue una escuela, fue un aprendizaje donde todos crecimos, fue complejo en ocasiones pero también lo pasamos súper bien”.

Claudia Sachmitd también tuvo palabras para su ex programa, “considero que fue una muy mala decisión de sacar de pantalla a “SQP”, fui muy afortunada de poder crecer en ese programa y hoy día estar acá con ustedes”.

Mientras que Jennifer Warner aseguró que “SQP”, “fue un proyecto que me dio muchas felicidades también, pero debo ser honesta y me dio uno de los más grandes dolores que he vivido en mi vida”, pero fue clara en puntualizar que, “cuando se estudie en 20, 30 años mas la historia de la TV, se va a hablar de una productora externa que pudo poner un programa al mediodía, un horario en el que no había nada desde el Festival de la Una”.