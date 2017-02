“SQP” se despidió de las pantallas de CHV con sentidos dichos de sus animadores

Marco un hito en la pantalla local.

Este viernes 17 de febrero el programa de farándula de Chilevisión, “SQP”, bajó el telón tras 15 años en pantalla, donde a través de una extensa nota en la que participaron figuras como Ítalo Passalacqua, Cristián Sánchez, Juan Pablo Queraltó y Julio César Rodríguez, recordaron parte de la historia del espacio que dice adiós.

Seis animadores y alrededor de 100 panelistas tuvo el programa durante su existencia, y en su último capítulo Andrés Caniulef agradeció la oportunidad de haber liderado esta etapa final, le deseo el mejor de los éxitos a Paulina Rojas – quien se hará cargo de la animación de “Mujeres Primero” de La Red junto a Catalina Pulido – y alentó al resto de sus compañeros a seguir adelante, “pues son grandes profesionales”, y que tal como todos saben los que trabajan en este medio, “el show debe continuar”.

Mientras que Ignacio Gutiérrez no se quedó a atrás y pidió, “que Andrés no pierda su pega, que se mantenga en el canal”. Habrá que esperar para ver si esta solicitud es escuchada y tanto él como el resto de las figuras y el equipo tras de cámara sigue o no en CHV.

Hasta siempre #SQP gracias por tantos momentos. — Remaro / MGZNE (@remaromusic) 17 de febrero de 2017

#SQP una lastima el@despedirlos en pantalla la 📺 se queda huérfana en este horario es un muy buen programa éxito para todos y q siga al show — oscar aguilera (@oscar_aguilera6) 17 de febrero de 2017

Hasta siempre #SQP @SqpChilevision Fue un gran programa de farándula desde su inicio hasta ahora — carlos chavez (@CarlosChavez16) 17 de febrero de 2017

Es webeo que está terminando #sqp 😿 no se puede terminar el programa — heartbreaker_girl (@AleBieberGomezD) 17 de febrero de 2017

Término #sqp …el término del programa fue sólo el descuido del canal, antes era un show verlo… Poco a poco lo fueron matando. — X-verso! (@Elxverso) 17 de febrero de 2017