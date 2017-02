Jorge Sampaoli y la posibilidad de dirigir al Barcelona: “El día de mañana nunca se sabe”

El entrenador argentino ya está siendo consultado en Europa por la posibilidad de recalar en el enorme club del Viejo Continente.

Tras la apabullante derrota del Barcelona a manos del París Saint-Germain por la ida de 8vos de final de la UEFA Champions League, los rumores de la salida de Luis Enrique comenzaron a rodar.

En España no hay una doble lectura sobre el posible reemplazante del asturiano. Jorge Sampaoli es el candidato natural para los catalanes, quienes han quedado maravillados por el estilo de juego del “casildense”, por lo que ya, oficialmente, los medios afines al cuadro “culé” se lo empiezan a preguntar”.

“Son especulaciones mediáticas. El banquillo del Barça quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien diga que se puede ir”, partió comentando el DT del Sevilla en declaraciones recogidas por Sport.

“Mi mente pasa por seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá, en el club que me trajo a Europa. Dentro de una semana, a lo mejor la pregunta tiene más fuerza o pierde totalmente la fuerza. En esta profesión no me genera expectativa el comentario y sí mi actualidad y mi realidad, y ella tiene que ver con mi club. Estoy muy bien en el Sevilla”, agregó el ex DT de la Selección Chilena.

Sin embargo y pese a lo tajante de la respuesta, en España quedaron con una sensación positiva, pues Sampaoli cerró con un: “El día de mañana nunca se sabe”.