The Economist comparó a Alejandro Guillier con Donald Trump por esta razón

Chávez y Cristina Fernández también son mencionados.

En una columna publicada por The Economist denominada “A Peronist on the Potomac”, se compara al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con distintas figuras de Latinoamérica entre las que se incluye al senador y candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier.

En el texto, el medio internacional lanza duras críticas contra la forma de hacer política. “Sí, el Sr. Trump es un capitalista multimillonario, mientras que Chávez era un oficial del ejército anticapitalista. Pero el populismo no es sinónimo de la izquierda: conservadores como el peruano Alberto Fujimori utilizaron sus técnicas también. La política “postverdad” y los “hechos alternativos” han sido desplegados desde hace tiempo en América Latina, desde el uso de periódicos tabloides por Fujimori hasta los opositores, hasta los golpes imaginarios de Chávez y las falsas estadísticas de inflación de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”, señala la publicación.

En los parráfos siguientes sostiene “No es sólo el asalto del señor Trump a la economía y dignidad nacional de México, con sus amenazas de romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y construir un muro fronterizo con el que los latinoamericanos tienen que lidiar. La pregunta más importante para la región es lo que el Sr. Trump representa en la batalla de las ideas políticas”

Agregando que “El riesgo es que pueda volver a legitimar el nacionalismo populista justo cuando estaba disminuyendo al sur de la frontera. Eso es especialmente cierto en México, donde Andrés Manuel López Obrador, que dirige las encuestas de opinión para la elección presidencial de 2018, ahora habla de “la patria primero”. Incluso Chile puede no estar inmune: Alejandro Guillier, ex presentador de televisión que se jacta de un vínculo especial con “el pueblo”, tiene una oportunidad en una elección en noviembre”.

Finalmente, manifiesta que “La experiencia latinoamericana enseña que los populistas son fácilmente subestimados y pueden permanecer en el poder durante mucho tiempo. Pero no para siempre. Los regímenes populistas son a menudo corruptos y derrochadores, y por lo general no logran mejorar la situación de las personas. Cualquiera que sea el ejemplo de la Casa Blanca, la historia latinoamericana muestra que el nacionalismo populista es una receta para el declive nacional”.

Puedes leer la columna aquí: http://www.economist.com/news/americas/21717105-donald-trump-through-latin-american-eyes-peronist-potomac