Alcalde Sharp utilizó las redes sociales para referirse a sumario sanitario por basura en Valparaíso

El edil utilizó su cuenta de Facebook para realizar un llamado a las autoridades correspondientes para tratar de solucionar la problemática.

La Seremi de Salud de Valparaíso inició un sumario sanitario contra el municipio por la administración de la basura en los alrededores del Mercado Cardonal de la ciudad.

Es por ello que el alcalde Jorge Sharp deberá iniciar un plan de contingencia para gestionar el manejo de los residuos, para evitar el pago de una multa que podría llegar a las mil UTM, unos $46 millones.

De acuerdo a informaciones reveladas por La Tercera, la seremi María Graciela Astudillo afirmó que en el sector de Uruguay “existe un gran desorden, desaseo, basuras y presencia de líquidos malolientes, lo que genera focos de insalubridad a causa del comercio ambulante dedicado a la elaboración y/o expendio de alimentos, tales como productos del mar, frutas y verduras, lácteos, empanadas, sopaipillas, entre otros. Esta situación se repite por calle Yungay y Rawson, donde se aprecia gran generación de basuras con mal manejo de estas”.

El alcalde Sharp utilizó su cuenta de Facebook para realizar un llamado a las autoridades correspondientes para indicar que si “efectivamente quiere ser un real aporte en resolver la situación crítica ambiental de nuestra ciudad, debiese considerar el hecho que la Municipalidad de Valparaíso vive una crisis estructural derivada de décadas de una conducción negligente y despreocupada, la cual se expresa con toda claridad en el aseo”.

“Contratos mal elaborados que han dañado gravemente el patrimonio municipal, una planificación que no da cuenta de la realidad de nuestra ciudad, trabajadores que por años se han visto postergados en sus derechos y han sido maltratados (¡hemos contatado que hay personas que con 65 años siguen barriendo calles con sus manos destrozadas!), falta de un enfoque medioambiental integral, han sido solo algunas de las cosas con la que nos hemos encontrado estos dos meses”, prosiguió.

“Estamos trabajando en una nueva planificación y cambios en temas de aseo; hemos actuado articuladamente con organizaciones sociales en campañas medioamientales como la campaña #YoamoValparaío, que fue una éxito; fue también nuestra especial preocupación que los días que hubiesen eventos masivos, las calles estuviesen limpias al otro día, como sucedió con el primero de enero“, explicó.

El edil emplazó al gobierno regional, indicando que si “quiere contribuir junto a la #AlcaldíaCiudadana y no ser un obstáculo para resolver este problema, esperamos que su interés no se reduzca a un sumario cuya multa puede llegar a los 46 millones de pesos – lo cual sería un despropósito, por el estado de las arcas municipales y porque ese dinero es mejor gastarlo en el aseo -, ni tampoco a un “plan de contingencia”, que tiene más cara de ser una intervención puntual y no permamente, que es lo que realmente se requiere. Demandamos, por tanto, un real compromiso en este tema“.

Finalmente, Sharp anunció que en marzo se darán a conocer un conjunto de medidas para solucionar este tema, por lo que “abriremos un proceso de participación donde la idea es trabajar junto a organizaciones ambientalistas y ciudadanos en un nuevo plan medioambiental para Valparaíso”.