Yanina Halabi es protagonista de la primera gran polémica de la Gala: “Es mejor que no te inviten”

“Da rabia porque te dedicas y más encima dejo a los niños y todo eso para que te den la importancia y no”, fueron parte de las declaraciones de la modelo.

Desde que la Gala del Festival de Viña se volvió una transmisión televisiva, los participantes en ella tienen gran interés en aparecer y que sus atuendos sean destacados durante su paso en la alfombra roja.

Es por esta razón que se ha vuelto común que diversas figuras se quejen de su escasa aparición en pantalla por parte del canal organizador, que en este caso es Chilevisión.

Este año fue la pareja de Patricio Laguna, Yanina Halabi, quien se quejó de ello, ya que una vez finalizada la emisión televisiva, se enteró de que no apareció en ella.

En entrevista con Canal 13, la modelo fue enfática en asegurar que “la verdad es que nunca más yo creo que vengo a la gala, nunca más (…) No me entrevistaron, no mostré las joyas y la verdad es que uno viene a esto a mostrar, uno le pone dedicación y que no te den el espacio, es mejor que no te inviten“.

“Da rabia porque te dedicas y más encima dejo a los niños y todo eso para que te den la importancia y no, y algunos rostros los toman en cuenta y a otros no, es mejor que no te inviten simplemente”, recalcó molesta por la situación.

Cabe señalar que en su paso por la alfombra roja, Halabi desfiló sin su pareja, Patricio Laguna.