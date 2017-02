Marco Enríquez-Ominami y presidenciales: “Tal como van las cosas Piñera va a ganar la elección”

Además, se refirió al proceso de refichaje.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el líder del PRO y candidato presidencial, Marco Enríquez- Ominami, sostuvo que el trabajo es la consigna más importante en este momento en el país y que en el momento actual el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, es el candidato más fuerte de cara a las elecciones presidenciales.

Asimismo, comentó que como partido están realizando un trabajo silencioso y cumpliendo con lo establecido por los partidos tradicionales, haciendo alusión al proceso de refichaje. Por otra parte, afirmó que están realizando propuestas en torno al área económica.

MEO indicó que los abusos no terminarán nunca y prueba de esto es que se quieren cambiar los plazos, y lo más grave es que los que hacen la política la cambian a su antojo. “Desde que anuncie candidatura presidencial en 2009, me cambiado las reglas sistemáticamente (…) Una ley de primarias mal hecha, que finalmente no la invocaron ni en la Nueva Mayoría el 2013″, dijo.

En relación al refiche aseveró “estamos cumpliendo y ya estamos en las 20 mil (firmas) presentadas ante el Servicio Electoral y ahora veo los diarios escandalizado como muchos chilenos que los abusos no van a frenar nunca, los abusos del papel confort; de los pollos; de los bancos; de las AFP, y además quienes hacen las leyes abusan porque lo que nos están diciendo hoy día que quieren cambiar los plazos que ellos mismos se impusieron porque no pudieron cumplir con sus propias reglas”.

A su vez puso énfasis en que Lagos, Guillier y Piñera no se han referido al proceso dejando actuar a sus partidos y “simplemente ellos (dicen) que son la renovación”, por lo que los invitó a hacer propuestas y frenar a algunos de sus dirigentes que a su parecer tienen actos delictuales.

Con respecto a la posibilidad de aumentar el período de precampaña, sostuvo que “hay una gran hipocresía. Me pasó con Piñera en 2009, gastaba millones y millones de dólares en marzo, abril y mayo en las calles y cuando daba entrevistas y le preguntaban si era candidato decía que no (…) Pasó lo mismo el 2013 también”. A su juicio es muy complejo definir cuándo comienzan las campañas.

Con respecto a las precandidaturas presidenciales, aseveró que no serán tantos como parece porque hay muchos partidos que hasta el momento no están cumpliendo con las firmas que le permiten seguir como colectividad y llevar un candidato. Asimismo, explica que si se ven en esa realidad necesitarán 36 mil firmas para ir como independientes, lo que considera es muy difícil.

Por otra parte, valoró que Carolina Goic este dispuesta a ser candidata y dijo que respeta a cualquiera que este disponible para ser “revisado”. La senadora y presidenta de la DC, anunció este domingo su disposición.

“Yo creo que tal como van las cosas Piñera va a ganar la elección, porque en la izquierda nos hemos transformado en unos coleccionistas de los debates de minorías, muy importantes, pero estamos diciendo muy poco sobre el capital y el trabajo y Sebastián Piñera, que a mí juicio no tiene una propuesta de país porque gobernó con un precio del cobre altísimo, se farrió la economía. Sebastián Piñera, aparece a mi juicio equivocadamente, pero respeto la percepción de la gente como un Presidente que hizo crecer a Chile más que los demás”, indicó.

Asimismo, reiteró que el candidato más fuerte es el ex Presidente ya que repite la fórmula, y que durante su período se aprecia un crecimiento más alto que ahora, por lo que frente a eso si no se unen todos para proponer medidas sobre trabajo no van a ganar solamente ganando causas.

En relación al populismo mencionado por The Economist cuando hacen alusión a Alejandro Guillier, manifestó que lo que le preocupa es que se hacen campañas con promesas y gobiernos con sorpresas.