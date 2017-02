Andrés Zaldívar plantea que el Senado no siga pagando las remuneraciones de los ex Presidentes

Los diputados les piden a los senadores ser solidarios.

El próximo presidente del Senado, Andrés Zaldívar, considera que la Cámara Alta no debe seguir haciéndose cargo de las remuneraciones de los ex Presidentes de la República, ya que con estos recursos podría financiar las dietas parlamentarias de algunos de los senadores que llegarán luego de la próxima elección.

La llegada de 35 diputados y 12 senadores al Congreso podría significar un gasto adicional de 15 mil millones anuales, por lo que las mesas salientes de ambas Cámaras y las que asumirán en marzo ya se han reunido para plantear ideas y que esto no signifique un gasto fiscal adicional.

Zaldívar sostuvo a La Segunda que “Pienso que el Senado, por ejemplo, no tiene que seguir haciéndose cargo de las remuneraciones de los ex Presidentes, porque tienen asignaciones que son equivalente a la dieta de un senador, como también otros gastos en secretaría. Eso significa que habiendo tres ex presidentes, automáticamente tenemos, por lo menos, la cobertura de tres senadores”.

En diciembre de 2016, el Senado tuvo un gasto de $47.455.408 por concepto de dietas y otros ítems de los tres ex Mandatarios, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

El debate se tomará el Congreso en agosto y es ahí donde los diputados le piden a los senadores ser solidarios ya que estos últimos solamente recibirán 7 integrantes adicionales tras la elección.