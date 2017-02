Cristián Castañeda: “Johnny Herrera fue responsable en la derrota con Iquique y nadie lo criticó”

El ex ayudante de su hermano, Victor Hugo, se fue con todo contra el portero y Ángel Guillermo Hoyos defendiendo además a uno de los jugadores más criticados por la parcialidad azul.

El paso de los hermanos Castañeda por Universidad de Chile no fue el de los mejores. Victor Hugo y Cristian se marcharon del Centro Deportivo Azul (CDA) por la puerta trasera tras no cumplir con las expectativas de Azul Azul.

Con el paso de los meses, Victor Hugo prefirió no hablar más respecto a los azules, no así su hermano Cristián, quien en conversación con El Mercurio disparó con todo contra los azules tras la derrota a manos de Huachipato: “todos culpan a Christian Vilches por los errores, pero si te fijas, fueron mala suerte. Sin embargo, la mala suerte no es obra del azar, es porque algo no se está haciendo de buena manera en el equipo”, sostuvo el ex defensor de los azules.

“Johnny Herrera fue responsable en la derrota con Deportes Iquique y nadie lo criticó. El problema es el funcionamiento colectivo”, agregó el ayudante de campo de su hermano Victor Hugo en el paso por los azules.

Pero no conforme con aquello, Castañeda se fue en picada contra Ángel Guillermo Hoyos, actual DT de los universitarios: “Sus declaraciones son de buena crianza, pero me imagino que en la interna del club se les llamará la atención a los futbolistas, porque me parece que hay jugadores que tienen que rendir más, algunos han estado muy bajos desde hace rato. Está bien que los defienda, pero Hoyos tiene que presionar más a sus jugadores”, cerró.