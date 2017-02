Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida se descarga tras feo desaire en La Gala del Festival

Pasó sin pena ni gloria por la alfombra roja. Un desprecio que el animador no quiso pasar por alto, calificándolo como “una falta de respeto” a través de Twitter.

Una lluvia de famosos fue la que desfiló por la alfombra roja de La Gala de Viña 2017. Sin embargo, no todos tuvieron el privilegio de tener algunos segundos en la transmisión televisiva. Un ejemplo fue Daniel ‘Huevo’Fuenzalida.

El animador, que se encuentra en el equipo de ‘La Movida’ de Canal 13, terminó muy molesto tras asistir al evento y descargó toda su ira a través de Twitter. “Sí, pasé por la alfombra roja de la gala, pero no me mostraron, ni siquiera me nombraron… una falta de respeto, entonces ¿para qué invitan?”, dijo.

Según consigna Glamorama, el ex conductor de ‘Extra Jóvenes’ viajó con su hija hasta Miami para estar a la altura del evento y conseguir el trajo indicado. “Sí, es verdad. Estoy picado, porque encuentro una ¡falta de respeto!”, dijo en la popular red social.

Si Pase por la alfombra Roja de la gala, pero no me mostraron, ni siquiera me nombraron, una falta de respeto, entonces pa q invitan #corta — Daniel Fuenzalida (@danielexhuevo) February 18, 2017

Tengo radio y tv todos los días, se viene!!! Solo eso digo!!! Siiiiii es verdad estoy picao, pq encuentro una falta de respeto!! — Daniel Fuenzalida (@danielexhuevo) February 18, 2017

Un abrazo a mi familia, a mis amigos a mis auditores de la radio y seguidores de Me Late por el apoyo, pero algo haré! Un abrazo — Daniel Fuenzalida (@danielexhuevo) February 18, 2017