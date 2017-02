[FOTO] Francisca Merino revela el secreto tras su marcado abdomen a los 43 años ¡Regia!

Su físico no es por arte de magia.

Está más regia que nunca. Y es que Francisca Merino a sus 43 años está muy cómoda con su cuerpo y eso se nota. No por nada la panelista de “Bienvenidos” llama la atención no sólo por su desbordante personalidad, sino que también por su escultural físico.

Pero llegar tan regia a los 40 no es por arte de magia, y eso la “Pancha” -como la llaman sus amigos- lo sabe muy bien. En conversación con Página 7, la actriz sostuvo que la clave de su marcado abdomen es “trotar todos los días, comida sana y mucho deporte. Es que a mí me gusta trotar bastante y esa es la clave porque no se pueden hacer las cosas por obligación, ya que nada resulta cuando se hace de esa forma”. Además de realizar ejercicios de electroestimulación para tonificar el cuerpo.

En cuanto a la alimentación, precisó que “la comida es súper sanita, mucha ensalada y bueno de repente también me como una buena hamburguesa, también me salgo a veces, o sea viva la vida. Como marraqueta, me encanta el pan para la once, pero eso sí en la semana me cuido mucho más, y es que el fin de semana hay que relajarse también, hay que tomarse unos traguitos y todo”.

¡Mira su marcado abdomen PINCHANDO ACÁ!