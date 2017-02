Twitteros no perdonaron el doblaje en homenaje a Violeta Parra en Viña 2017

Los 100 años del natalicio de Violeta Parra marcaron el inicio de una nueva versión del Festival. Sin embargo, en las redes sociales no perdonaron el playback en la interpretación de las canciones más emblemáticas de la cantautora.

Camila Gallardo, Consuelo Schuster, Paz Binimelis y Claudia Acuña fueron parte de las voces que acompañaron a Isabel y Tita Parra en un merecido homenaje a Violeta Parra, la cantautora más importante en la historia de nuestro país. Una propuesta en la que se escucharon los principales temas de la mujer más importante e influyente de la música chilena.

Sin embargo, el ojo y el oído de los twitteros no perdonaron. Es que en el emotivo acto, que contó con arreglos musicales del maestro Carlos Figueroa y un gran montaje de bailarinas en escena, no fue totalmente en vivo. La cantantes utilizaron playback durante toda su presentación. Lo que no pasó inadvertido.

Siendo festival de la canción, homenajean a Violeta Parra con playback maaaaal!!! #vina2017 — jorge muñoz (@juanweed69) February 21, 2017

Amo a Violeta Parra, pero siento que tanto musical como vocalmente no se le está haciendo justicia a sus maravillosas canciones #Viña2017 — R. Cortes (@richicortes) February 21, 2017

Harto fome la obertura de #Viña2017 … Me encanta Violeta Parra, pero este homenaje es horrible.. — E. Leyva (@Trululu99) February 21, 2017

#vina2017 El pendrive que tenia el playback del homenaje a Violeta Parra lo esta pidiendo David Guetta para hacer una gira internacional — Leonardo Sebastián C (@the_sebastians) February 21, 2017

Como se sentira Violeta Parra x el homenaje con Playback #Viña2017 ??? — daniel (@danny_loko) February 21, 2017