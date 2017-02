¡Ya tiene casa televisiva! Bárbara Rebolledo anuncia su llegada triunfal a la pantalla chica

La ex conductora de “Pasiones” ya tiene programa definitivo.

Está más feliz que nunca. Y es que la periodista Bárbara Rebolledo había estado fuera de pantalla por largos nueve años y arribó nuevamente a la televisión de la mano del reemplazo que realizó para Carolina de Moras en “La Mañana” de Chilevisión.

Sin embargo, una oferta la traerá de forma definitiva a la pantalla chica: la ex conductora de “Pasiones” llegará a nada más y nada menos que a… ¡Mega!, con un programa llamado “Vestido de novia”, el cual se encargará de asesorar a las novias en relación al vestido.

En conversación con Emol, Bárbara indicó que “estoy feliz porque voy a trabajar en un área que me encanta, en un área donde la mayoría de la gente no me ha visto”.

Añadiendo que “Si bien este es un programa que tiene un corte de entretención, va dentro del marco cultural del canal porque tiene un estilo más tranquilo”, señaló, además, comento que “tiene que ver con las emociones, con el amor, con el sueño, con la celebración. Estoy feliz de formar parte de esa área”.