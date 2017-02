Carola Varleta y su particular visión sobre la maternidad ¡Sin filtro!

¡La actriz no tuvo pelos en la lengua!

Carolina Varleta tiene seis meses de embarazo y la primera noche del Festival de Viña del Mar se le vio desatada bailando al ritmo de “Los Fabulosos Cadillac” y “Los Auténticos Decadentes”. Y es que la actriz es parte del jurado del certamen y lució con todo su pancita.

Sin embargo, si bien se veía regia, hay algo de la maternidad que no le agrada: hablamos de la ropa. Según señaló a Las Últimas Noticias “la ropa maternal es horrible, es lo más ñoño que he visto en el mundo”.

Por lo mismo, puso todo su ingenio para lucir espectacular en el evento veraniego. La actriz indicó que “lo bueno es que encontramos cosas que se podían adaptar a mí. Compramos algunas cosas de una talla más o que se adapten bien. Siento que voy a verme como una mamá entretenida, jugada, no como la típica embarazada”.

Consultada sobre cómo se siente en el embarazo, sostuvo que “estoy con la cabeza rara, me han dicho que llega menos sangre al cerebro, que es normal. Se me olvidan los nombres, no sé, soy otra Carolina. Quizás debería estar más enfocada en mí en este momento, pero también esto me hace bien. Pasé una etapa súper complicada los primeros meses, con muchos vómitos. Entonces que me haya salido la posibilidad de trabajar en la radio, que hayan accedido a contratar una embarazada es un ejemplo para muchas empresas”.

