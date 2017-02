Chofer del Tur Bus accidentado en Argentina pidió disculpas y aseguró que perdió a su familia

19 personas fallecieron.

Detenido desde el día del fatal accidente permanece el conductor del Tur Bus que se volcó en Argentina, cerca del paso Los Libertadores. Francisco Javier Sanhueza Sanhueza, aseguró que en estas jornadas solamente se ha contactado con el fiscal a cargo de la investigación y quien lo representa ante la justicia trasandina.

En conversación con 24Horas, manifestó “pido disculpas y ruego a Dios que esas personas que les causé todo el daño posible, encuentren la calma… o fue intencional, fue un accidente”.

Además, aseguró que “sé el daño que he causado, o sea ya estoy consciente, en el minuto no lo percibí”. Consultado si le advirtieron que bajara la velocidad sostuvo que no recibió el comentario, pero que él era quien iba manejando.

Sanhueza aprovechó de enviarle un mensaje a su familia que se encuentra en Chile. “Que me disculpen… Perdí a mi familia, perdí a mi pareja, a mis hijos”, comentó.

“Homicidio simple con dolo eventual más lesiones gravísimas, graves y leves en concurso”, fue la imputación que recibió por la justicia de Argentina y por lo que podría recibir entre 8 a 25 años de cárcel.

Producto del accidente fallecieron 19 personas, entre ellas dos de nacionalidad chilena.