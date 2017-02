La historia de la joven bombero que hizo que Maluma hiciera millonaria donación a damnificados

Un ejemplo de lucha y valor.

En la primera noche festivalera la producción del certamen dio a conocer la historia de una de las miles de personas damnificadas que dejó la catástrofe incendiaria que afectó a la zona centro-sur de nuestro país y que motivó al cantante colombiano Maluma a donar todas sus ganancias en beneficio de estos a través del Desafío Levantemos Chile.

Se trata de Alejandra, una joven bombero del pueblo de Santa Olga, quien se quedó literalmente con lo puesto – sin imaginar que iba a ser su traje para combatir incendios – pues su casa fue la primera en ser consumida por el descontrolado fuego.

La joven fue invitada al backstage del Festival de Viña del Mar para tener una alegría entre tanto dolor, sin imaginar que sería sorprendida por el mismo Maluma quien la abrazó con gran cariño cuando la tuvo frente a frente. “Ella es la cara de muchas personas valientes de su comunidad. Es una persona que luchó por hacer todo lo posible”, dijo el colombiano, agregando, “He tratado de ayudar no solo como artista, sino como persona. Esta donación me sale desde el fondo de mi corazón”.