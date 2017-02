Leopoldo Pérez analiza el futuro de Alejandro Guillier como candidato presidencial

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva”, el diputado Leopoldo Pérez habló en profundidad sobre la palestra política en su condición de vocero de Chile Vamos.

“Yo creo que el ex Presidente Piñera va a esperar las fechas”, dice sobre una proclamación a la presidencia sobre el ex mandatario, lo que se podría realizar el 20 de marzo pues, “el 24 y 25 está el consejo nacional”.

Mientras que sobre los candidatos de la Nueva Mayoría destaca, “está el candidato Guillier que ya está proclamado por el Partido Radical, está el candidato Lagos proclamado por el PPD y hoy día tenemos a la senadora Goic”, pero hace el hincapié, “yo no me pondría nervioso y seguiría el camino trazado por Chile Vamos que es lo que nos preocupa, poder ganar las elecciones de noviembre”.

Consultado sobre las declaraciones que entregó Andrés Chadwick sobre un “estancamiento” en la carrera presidencial de Alejandro Guillier, el parlamentario señala, “Yo sería mucho más cauto, hablar de estancamiento no me atrevería. En política, como todos saben, no hay equipos chicos, por lo tanto yo me sería respecto a las declaraciones de Andrés Chadwick sería mucho más cauto”.

Finalmente Leopoldo Pérez arremete contra la Nueva Mayoría, “hacer un llamado como Chile Vamos a la Nueva Mayoría a objeto que este último año por lo menos se digne a escuchar a la ciudadanía, porque le han provocado un profundo daño al país, no solo con sus reformas sino que también con su desgobierno”.