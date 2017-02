Los Fabulosos Cadillacs hicieron caso omiso a las indicaciones de Viña… ¡Mira!

Pocos lo notaron.

La noche inaugural del Festival de Viña del Mar la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs hicieron delirar a la Quinta Vergara en su debut sobre este escenario – recordemos que se iban a presentar el 2010 pero ocurrió el terremoto y su noche fue suspendida – por lo que en esta ocasión no se limitaron a derrochar toda su energía ante “El Monstruo”.

Y la que se hizo aún más presente cuando les llegó el momento de terminar su show con el tema “El Satánico Dr. Cadillac”, el cual fue cantado a todo pulmón y seguido – para sorpresa de los animadores – por la canción “yo no me sentaría en tu mesa”, la que no estaba considerada y que Rafael Araneda tuvo que obviar, aunque minutos más tarde señaló al público presente, “Gracias, gracias Vicentico, gracias Flavio, gracias a todos los integrantes de esta hermosa pandilla, que además nos regalaron otra canción (hace gesto de rasgueo), cuando solitos se largaron con ‘Yo no me sentaría en tu mesa…. Gracias muchachos”.

Revive el momento acá:

El Rafa anoche pretendía despedir a Los Fabulosos Cadillacs. No le hicieron caso. Les tiró un palo al echarlos definitivamente. pic.twitter.com/07Vk3d3fz6 — Edo Woo (@edowoo) 21 de febrero de 2017