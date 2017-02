Macarena Venegas y Francisca Merino fueron desalojadas del VIP festivalero: La razón

No les resultó el plan.

La noche inaugural del Festival de Viña las panelistas de “Bienvenidos” Francisca Merino y Macarena Venegas escogieron sus mejores tenidas para ir a deslumbrar a la Quinta Vergara, con la finalidad de poder ingresar al sector VIP y codearse con artistas de la talla de Maluma, pero su plan no resultó nada de bien.

Pues si bien en primera instancia lograron ingresar a la carpa VIP que está ubicada a un costado del escenario, a los minutos fueron expulsadas del lugar “por pertenecer a otro canal”, detalló Juan Pablo Queraltó en el matinal de Canal 13.

“¡Es verdad! Para que vean cómo es la televisión…11 años trabajé en Chilevisión, y me sacan del VIP por estar en otro canal, siendo que el sábado pasado trabajé hasta las 1:30 de la mañana”, sinceró Merino en “Bienvenidos” provocando las risas de los presentes.

“Resulta que teníamos un pituto para entrar al VIP y bueno, llegamos y empezamos a servirnos alguna cosita, saludamos a algunos conocidos, y de repente llega una mujer, que era la encargada de la carpa y nos dice que nos tenía que sacar porque éramos de otro canal”, detalló Macarena Venegas al respecto, pero eso no fue todo según contó la abogada, “Bueno, después nos fuimos a platea a disfrutar de Los Fabulosos Cadillacs y luego, cuando quisimos volver al vip, hicimos una cantidad de movidas que ustedes no se imaginan y finalmente no pudimos entrar”.