Ningún detalle pasa desapercibido. Al igual que Di Mondo, el animador de CHV fue captado por la transmisión y se transformó en la nueva víctima de los twitteros.

La segunda noche del Festival dejó una nueva víctima de la transmisión. En esta oportunidad fue José Miguel Viñuela el que fue captado por las cámaras y generó divertidos memes y comentarios en las redes sociales.

En plena presentación de ‘Sin Bandera’, el animador se vio emocionado al máximo. Y fue precisamente su rostro lleno de lágrimas, apoyado en el hombro de su amigo Felipe Vial, el que desató la risa de los televidentes.

– No, si no estoy llorando, se me metió un “Suelta mi mano” de @sinbandera en el ojo #vina2017 pic.twitter.com/zXsXZvgN8R

— Chilevision (@chilevision) February 22, 2017