Mariana Aylwin hace un llamado al Gobierno chileno tras ser prohibido su ingreso a Cuba

La ex secretaria de Estado sostuvo que “esto es inadmisible y es una ofensa a la figura de mi padre, Patricio Aylwin”.

Una sorpresa de aquellas se llevó la noche de este lunes la ex ministra de Educación, Mariana Alwyn, en el aeropuerto de Santiago, quien se disponía a viajar a Cuba para recibir un reconocimiento póstumo de su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin.

Y es que todo quedó en nada cuando fue notificada de que tenía prohibido el ingreso a la Isla, por lo que no pudo viajar. La información llegó a través de un cable que decía lo siguiente: “Favor no facturar a pasajera Aylwin Oyarzún Laura Mariana que es inadmisible en Cuba. Información emitida por inmigración de Cuba”, consignó Emol.

Según señaló Aylwin a El Mercurio, “no había podido hacer mi check – in automáticamente, y entonces me vine temprano al aeropuerto porque el vuelo salía tarde. Me vine temprano pero para ver qué pasaba, algo sospechaba. Me habían pedido (de Cuba) que para hacer el check – in tenía que tener un teléfono de desagravio. Yo pregunté qué era un teléfono de desagravio y me dijeron que era de alguien que testificara que yo soy quien soy y que no soy una persona peligrosa. Yo dí el teléfono del subsecretario de relaciones exteriores (Edgardo Riveros), pero llegué al aeropuerto y me dijeron: señora Mariana, tenemos este cable que recibimos ahora en la tarde y nosotros no podemos embarcarla porque usted no tiene permiso para ingresar a Cuba, tenemos prohibición del gobierno cubano”.

La ex secretario de Estado añadió que “sabía que el acto iba a tener que hacerse en la casa de la familia Payá porque no les habían autorizado ningún lugar para hacerlo. La Cancillería cubana había anunciado a la Cancillería chilena que no iban a dejar que se hiciera el acto”,

Para finalizar, Aylwin hizo un llamado a las autoridades chilenas para que tomen cartas en el asunto. “Yo espero que el Gobierno de Chile haga un reclamo formal porque esto es inadmisible y es una ofensa a la figura de mi padre, Patricio Aylwin”, precisó.