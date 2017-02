Mariana Aylwin: “La decisión de impedir viajar y realizar la entrega de un premio, viola principios democráticos fundamentales”

Felipe Calderón tampoco pudo asistir.

Sin poder participar del homenaje que se le realizaría a su padre y ex Presidente de la República, Patricio Aylwin, en Cuba quedó la ex ministra Mariana Aylwin luego que no se le autorizara a ingresar a la isla. El Gobierno lamentó el hecho y distintos actores políticos han criticado la decisión por parte de las autoridades cubanas.

Pero la ex parlamentaria quiso ir más allá y sostuvo “Más allá del hecho personal, la decisión de impedir viajar y realizar la entrega de un Premio, viola principios democráticos fundamentales”.

Incluso añadió que “Apoyar q personas “sean inadmisibles” en Cuba, qué diferencia tienen con Trump q impide ingreso a inmigrantes a USA? No son demócratas”.

Además, el ex Presidente de México, Felipe Calderón, denunció a través de las redes sociales que tampoco se le permitió el ingreso a Cuba para participar de la misma ceremonia.

