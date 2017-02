Matías Walker emplazó a Guillier a referirse a la situación vivida por Mariana Aylwin

La ex parlamentaria no pudo asistir a un homenaje a su padre.

El diputado por Coquimbo, Matías Walker, emplazó al senador y candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, a referirse a la situación vivida por la ex ministra, Mariana Aylwin, a quien no se le permitió ingresar a Cuba.

La ex secretaria de Estado se encontraba en el Aeropuerto de Santiago cuando le comunicaron la decisión de las autoridades cubanas, por lo que no pudo asistir a un homenaje que le realizarían a su padre y ex Mandatario, Patricio Aylwin.

A través de su cuenta de Twitter Walker sostuvo “Estimado @SenadorGuillier: alguna palabra por la prohibición de ingreso a Cuba de @maylwino a recibir premio en honor al Presidente Aylwin?”.

Hasta las 16 horas de este martes el presidenciable no había respondió el mensaje del parlamentario en las redes sociales.

