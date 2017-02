Ossandón desliza críticas al PC y el Gobierno tras situación vivida por Mariana Aylwin

Además, deslizó una crítica a la Cancillería.

El senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón, realizó un fuerte emplazamiento al Partido Comunista. Esto luego que la ex ministra, Mariana Aylwin (DC), no se le permitiera el ingreso a Cuba para participar de un homenaje a su padre y ex Presidente de la República, Patricio Aylwin.

“Teillier viaja en 1a clase dónde y cuándo quiere. Mariana Aylwin no puede entrar a Cuba x homenaje a su padre. ¿Q democracia defiende el Pc?”, sostuvo el congresista a través de su cuenta de Twitter.

Más tarde indicó “Subsecretario RR.EE. y Embajador en Cuba son militantes DC. Ni siquiera así Cancillería se adelantó a previsible escenario que sufre @maylwino. Mal!”.

Cabe mencionar, que el Gobierno lamentó el hecho y la ex ministra junto a la presidenta de la DC, Carolina Goic, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros.

