Pamela Díaz realiza inesperada revelación que le hizo Parived… ¿Brujo?

¡El novio de Tonka Tomicic se las trae!

Una sorprende revelación en torno al esposo de Tonka Tomicic, realizó la panelista del matinal de Chilevisión, Pamela Díaz. Y es que la autodenominada “Fiera”, contó cómo Parived marcó una época de su vida.

La morena parte señalando que “se comentaba que él tenía un tema espiritual, que las chiquillas que hablaban con él como que resolvían ciertos temas, como que te guiaba un poco”, y eso fue precisamente lo que le ocurrió a ella, cuando Marco Antonio López le reveló que su marido de ese entonces, Manuel Neira, le había sido infiel.

Pamela sostiene que todo ocurrió cuando la novia de ese entonces de Parived, Inessa Sorokina, hablaba con él por teléfono en el camarín donde se encontraban varias modelos, incluída Díaz. La flamante madre señala que mientras la maniquí hablaba por teléfono, ella le decía “‘¡Ay, corta!’. Y en eso me mira, y esto no es chiste, es heavy. Y en eso me mira y me dice ‘hey, Pame. ¿Puedo hablar contigo un poco?’. Entonces la Inessa me dice ‘Pame, ¿te molesta si mi pareja habla contigo?’. Y yo le digo ‘¿por qué? ¿Qué hice? ¿Le debo algo?’. Me dice ‘con respeto’, y la cuestión”, precisó.

Añadiendo que “me dice ‘¿puedo decirte algo sin que te moleste?’. Y yo le digo ‘sí, obvio’. Para resumir la cuestión, me dice ‘pregúntale a tu pareja lo que tú tienes duda’”, finalizó.