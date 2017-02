Cuba califica como una “grave provocación internacional” actividad en la que participaría Mariana Aylwin

Aseguran que la conducta de sus autoridades ha sido transparente e intachable.

Mediante una declaración pública la Embajada de Cuba en Chile calificó como “una grave provocación internacional contra el Gobierno cubano” el acto en el que participaría la ex ministra, Mariana Aylwin, y al cual no pudo asistir debido que no se le permitió el ingreso a la isla.

Las autoridades cubanas sostienen que la actividad “fue gestada por un grupo ilegal anticubano que actúa contra el orden constitucional y que concita el repudio del pueblo, con el contubernio y financiamiento de políticos e instituciones extranjeras, a fin de generar inestabilidad interna y, a la vez, afectar nuestras relaciones diplomáticas con otros países. Entre los involucrados está la exministra y exparlamentaria Mariana Aylwin, a quien se le impidió viajar a La Habana”.

Además, agregan que “la Embajada de Cuba en la República de Chile hace conocer que el gobierno cubano, respetuoso de la memoria del expresidente Patricio Aylwin, de forma discreta y constructiva, realizó todas las gestiones a su alcance, para informar, disuadir y prevenir que se consumara la provocación, y lamenta profundamente su manipulación con fines políticos internos en Chile”.

Finalmente, indicó que “la Embajada manifiesta que a nuestro país le asiste el derecho soberano de decidir sobre el ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros y a defenderse de este tipo de actos injerencistas, dirigidos a subvertir el orden jurídico vigente en Cuba. La conducta de nuestras autoridades ha sido transparente e intachable”.