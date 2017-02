Loreto Aravena entrega detalles de la denuncia de violencia intrafamiliar en contra de su ex marido

Alzó la voz.

Horas después de que se haya hecho público el hecho que el año pasado la actriz Loreto Aravena presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su ex esposo, el cineasta Juan Pablo Ternicier, donde se señalaba que este tenía una orden de alejamiento y contaba con rondas de carabineros (VER NOTA RELACIONADA), protagonista de “Preciosas” se pronunció al respecto.

A través de su cuenta Instagram señaló, “Con mi ex marido compartimos la crianza de nuestra hija Ema en paz y armonía. No hay ordenes de alejamiento ni rondas de carabineros”, dejando en claro que ya no está junto a Ternicier, pero que lleva una convivencia tranquila en beneficio de la niña de un año y medio que tienen en común.

Recordemos que Juan Pablo y Loreto comenzaron su romance alrededor del año 2011 cuando él la dirigió en el filme “03.34 Terremoto en Chile”, y se casaron el año 2012 en una romántica ceremonia realizada en la playa El Tebo.

