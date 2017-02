Isabel Pantoja lanza dura crítica al jurado en medio de su presentación

La diva española sacó a relucir su carácter. La española criticó duramente al jurado y al público de la primera fila por hablar durante su actuación.

Isabel Pantoja puso a sus pies al público de La Quinta Vergara. El monstruo simplemente se rindió ante el talento y calidad de la artista española.

Sin embargo, en medio de su presentación, la amiga íntima de Juan Gabriel sacó a relucir su carácter y realizó una fuerte crítica al jurado y al público de la primera fila. “Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila. Y a una artista, sea quien sea, hay que respetarla”.

La diva no ocultó su molestia. “Y los amores vienen un poquito más tarde. Y las risas y los móviles y todo lo demás. Para todo hay tiempo y hay que sonreír”, le dijo a algunos miembros del jurado. “Mientras esté cantando, pido en nombre de todos los artistas que tengais un poquito de respeto. El tema que voy a cantar ahora es mi vida y si mi vida no la vais a tomar en serio, no la canto”, amenazó antes de entonar “Era mi vida él”.