Luksic: “El Sename tiene una deuda tremenda con los niños de Chile”

Su comentario generó diversas reacciones.

El empresario nacional, Andrónico Luksic, se ha transformado en un activo usuario de Twitter en las últimas semanas y no le ha hecho el quite a ninguno de los temas que se le han preguntado, incluso aceptó una invitación a tomar once.

Pero en esta oportunidad, se refirió a uno de los temas más sensibles del último tiempo, la situación de los niños del Servicio Nacional de Menores. “Estimado, le interesaría escuchar sobre la situación de niños en Chile? Ya van 1315 fallecidos a manos del estado, ojalá responda”, le preguntó un usuario de la red social.

Ante la interrogante sostuvo “El Sename tiene una deuda tremenda con los niños de Chile. Esto hay que enfrentarlo con decisión y urgencia YA”.

Su comentario de inmediato generó una serie de reacciones y en menos de 24 horas sumó cerca de 200 Me Gusta.

.@BongoSandoval El Sename tiene una deuda tremenda con los niños de Chile. Esto hay que enfrentarlo con decisión y urgencia YA — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) February 21, 2017

@aluksicc @BongoSandoval a no olvidar los niños del SENAME. Tenemos una memoria frágil.. — CAROLINA FUENTES (@karofuentesg) 22 de febrero de 2017

@aluksicc @BongoSandoval yo diria qur es el Estado el que esta en deuda. Sename fue solucion “parche”. — M. Fca (@bihotita) 21 de febrero de 2017

@aluksicc @BongoSandoval y no tan solo con los niños,tambien con el pais,falta quien le ponga el cascabel al gato !!! — marcos mundaca (@marcosmundaca) 22 de febrero de 2017