Marcelo Espina: “Chile no se caracteriza por muchos logros internacionales”

El hoy comentarista deportivo conversó con un conocido portal de fútbol chileno y entregó su visión respecto a la actualidad de los albos.

Colo Colo transita con tranquilidad por el Clausura 2017, donde es líder y con uno de los mejores rendimientos del torneo. Sin embargo, en el colectivo de los hinchas, fresco aún está la eliminación en Copa Libertadores ante Botafogo.

Es por ello que la voz de los referentes con pasado e historia alba es importante a la hora de analizar la actualidad de Colo Colo y para ello, Marcelo Espina conversó con el sitio Ferplei y entregó sus opiniones respecto al presente del equipo de Pablo Guede.

“Para lograr algo trascendente a nivel sudamericano lo fundamental son los procesos y siento que en Colo Colo no se sostienen. No hay un trabajo a largo plazo y así será muy difícil que puedan lograr éxitos”, partió comentando el “cabezón”.

Espina, quien marcara un época en Colo Colo agregó sobre su paso por Macul que “nosotros cuando llegamos a semifinales de la Libertadores del 97’ el equipo se comenzó a formar el 95’, no fue algo al azar como se busca ahora. Los jugadores no pueden hacer magia, uno o dos quizás sí, pero no un equipo entero”.

“No es lo mismo jugar acá en Chile que hacerlo con equipos de cierta categoría a nivel sudamericano. Acá el nivel alcanza a los grandes para, al menos, estar todos los años peleando los campeonatos, en cambio afuera es mucho más complicado lograr algo, y Chile no se caracteriza por muchos logros internacionales, lo más relevante fue la Libertadores de Colo Colo y la Sudamericana de la ‘U'”, agregó el ex volante de los albos.

