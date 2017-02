Mariana Aylwin y declaración de Cuba: “Me parece que la declaración de la Embajada es completamente inaceptable”

Además, considera que están exagerando.

Como inaceptable calificó la ex ministra, Mariana Aylwin, la declaración entregada este miércoles por la Embajada de Cuba en Chile quien la acusó de “involucrarse con un grupo ilegal anticubano”, que tiene como objetivo promover la inestabilidad de la isla.

Aylwin, no pudo ingresar a Cuba tras una decisión de las autoridades para participar de un homenaje a su padre y ex Presidente de la República, Patricio Aylwin.

En conversación con CNN Chile la ex ministra indicó que “me parece que la declaración de la Embajada es completamente inaceptable, ofensiva y yo la rechazo categóricamente. Están insinuando que participo de grupos ilegales y en una conspiración internacional para inestabilizar a Cuba, no sé a pito de qué se me atribuye ese poder, pero sus declaraciones son propias de una dictadura”.

Además, reiteró que iba a participar de una ceremonia organizada de jóvenes que es liderada por Rosa María Payá.

Aylwin no se quedó ahí y agregó “Están exagerando, nada de esto hubiera pasado si me hubieran dejado entrar a Cuba, si hubiera podido realizarse el acto. Si todo este escándalo se ha armado ha sido gracias al gobierno cubano que prohibió la realización del acto”.

Finalmente, enfatizó que no fue la única que no pudo ingresar porque una situación igual vivió el ex Presidente de México, Felipe Calderón, quien asistiría a la misma actividad.