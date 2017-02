Partido Comunista sostuvo que se encuentra analizando los hechos ante situación de Mariana Aylwin

En los próximos días hablarán de la situación.

A través de una declaración pública la comisión política del Partido Comunista se refirió a la situación vivida por la ex ministra, Mariana Aylwin, quien no pudo asistir a un homenaje a su padre y ex Presidente, Patricio Aylwin, en Cuba porque no le permitieron el ingreso a la isla.

“Lamentablemente se ha producido un incidente con repercusiones en las relaciones entre Chile y Cuba. En nuestra opinión, es necesario aclarar el por qué se origina tal situación, teniendo presente las diferentes posiciones políticas que prevalecen respecto a Cuba en nuestro país”, comienza la declaración.

Posteriormente, agregan “El Partido Comunista de Chile se encuentra analizando los hechos, sobre los cuales hay más de una versión, antes de emitir una declaración con una opinión definitiva. Está el hecho de la negación del ingreso de Mariana Aylwin a Cuba, pero es necesario también requerir oficialmente la posición del gobierno cubano”.

Finalmente, sostienen que “Por tanto, una declaración del Partido Comunista sobre esta situación se hará en los próximos días”.